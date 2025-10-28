Генсек НАТО заверил в поддержке Литвы на фоне инцидентов с метеозондами

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во вторник провел телефонный разговор с президентом Литвы Гитанаусом Науседой в связи с неоднократными нарушениями литовского воздушного пространства со стороны Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Твиттере.

Рютте сообщил, что в разговоре с Науседой обсудил "угрозы, влияющие на воздушное пространство Литвы".

"НАТО решительно поддерживает Литву, в частности через воздушное патрулирование, которое сейчас обеспечивают Испания и Венгрия, а также силы НАТО под руководством Германии", – добавил генсек.

Науседа, сообщая о результатах разговора, в свою очередь поблагодарил за солидарность со стороны Альянса.

"(Без)деятельность белорусского режима является гибридной атакой против Литвы. Она ставит под угрозу безопасность гражданской авиации и нарушает работу Международного аэропорта Вильнюса", – написал он.

Напомним, 27 октября Литва на неопределенный срок закрыла границу с Беларусью после того, как оттуда несколько дней подряд залетали десятки метеошаров с контрабандными сигаретами – чего оказалось достаточно, чтобы парализовать работу аэропорта Вильнюса.

В правительстве Литвы заявили, что в дальнейшем метеошары начнут сбивать. Глава МИД отметил, что это выглядит как новая гибридная провокация РФ и Беларуси против НАТО.

Перед этими инцидентами в Литву несколько раз залетали российские дроны типа "Шахед".