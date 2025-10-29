Пограбування Лувру: адвокат одного з підозрюваних скаржиться на широке висвітлення в ЗМІ
Адвокат одного із затриманих за підозрою у пограбуванні паризького музею Лувр скаржиться, що належному розслідуванню справи заважає, зокрема, широке висвітлення в ЗМІ.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву адвоката Надії Ель Бурумі наводить Le Figaro.
За словами Бурумі, справа про пограбування всесвітньо відомого музею є "складною" та "зі складним правом на справедливий судовий розгляд".
Адвокат пояснила, що її клієнт "відчуває тиск, він пригнічений".
"Це складна справа для всіх, зі складним правом на справедливий суд через надмірне висвітлення справи в ЗМІ", – підсумувала Бурумі.
Нагадаємо, пограбування музею сталося вранці 19 жовтня і тривало менше ніж 10 хвилин. Загалом було викрадено дев'ять коштовностей Наполеона та імператриці Євгенії. З них уже знайшли дві: пошкоджену у поспіху корону Євгенії та ще один предмет.
25 жовтня французька поліція заарештувала двох підозрюваних, які були ідентифіковані за слідами ДНК.