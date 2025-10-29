Ограбление Лувра: адвокат одного из подозреваемых жалуется на широкое освещение в СМИ

Адвокат одного из задержанных по подозрению в ограблении парижского музея Лувр жалуется, что надлежащему расследованию дела мешает, в частности, широкое освещение в СМИ.

Как сообщает "Европейская правда", заявление адвоката Надии Эль Буруми приводит Le Figaro.

По словам Буруми, дело об ограблении всемирно известного музея является "сложным" и "со сложным правом на справедливое судебное разбирательство".

Адвокат пояснила, что ее клиент "чувствует давление, он подавлен".

"Это сложное дело для всех, со сложным правом на справедливый суд из-за чрезмерного освещения дела в СМИ", – подытожила Буруми.

Напомним, ограбление музея произошло утром 19 октября и длилось менее 10 минут. Всего было похищено девять драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении. Из них уже нашли две: поврежденную в спешке корону Евгении и еще один предмет.

25 октября французская полиция арестовала двух подозреваемых, которые были идентифицированы по следам ДНК.