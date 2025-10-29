В Бельгии заметили неизвестные дроны над важной военной базой

Бельгия начала расследование из-за появления нескольких беспилотников над военной базой в южной части страны, Минобороны считает это целенаправленной разведывательной операцией.

Об этом сообщает Belga, пишет "Европейская правда".

Министр обороны Тео Франкен подтвердил, что над одной из военных баз в Валлонии заметили неизвестные беспилотники, при этом инцидент повторялся дважды.

"Наши наблюдатели в Марш-ан-Фаман заметили многочисленные дроны над важными частями штаб-квартиры армейской бригады вечером в субботу", – отметил министр, добавив, что БПЛА наблюдали там "длительное время".

"Прошлым вечером над Марш-ан-Фаман снова видели отдельные дроны. Были применены соответствующие процедуры, полиция и ADIV (Общая служба разведки и безопасности) ведут расследование", – добавил он.

Министр отметил, что пока неизвестно, откуда прилетели аппараты, но их появление в этом месте не воспринимают как случайность.

"Это явная организованная операция против "сердца" нашей армии. Они высматривали важную информацию о критической инфраструктуре на территории военного объекта", – заявил Тео Франкен.

Чиновник заявил, что инициирует на уровне правительства быстрые закупки систем для обнаружения БпЛА и их поражения.

Ранее оборонный гигант Бельгии сообщил о растущем количестве подозрительных дронов над своими объектами.

Также Минобороны Бельгии расследует инцидент с появлением 15 беспилотников вечером 2 октября над военной базой Эльсенборн недалеко от границы с Германией. Аппараты, покружив над базой, якобы улетели через немецкую границу.