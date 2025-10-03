У Бельгії розслідують появу 15 дронів над військовою базою

У Бельгії ведуть розслідування щодо появи невідомих п’ятнадцяти безпілотників над військовою базою на сході країни.

Про це повідомляє Politico за матеріалами місцевих ЗМІ, пише "Європейська правда".

Міноборони Бельгії розслідує інцидент з присутністю 15 безпілотників ввечері 2 жовтня над військовою базою Ельсенборн неподалік кордону з Німеччиною. Апарати, покружлявши над базою, нібито полетіли через німецький кордон.

У коментарі Politico в міністерстві повідомили, що розслідування триває. Наразі невідомо, звідки взялися апарати і хто керував ними.

Про тип і розміри БпЛА не повідомляють.

Зазначимо, також увечері 3 жовтня через один чи декілька невідомих безпілотників зупинили роботу аеропорту Мюнхена. Через цю ситуацію постраждали близько 3000 пасажирів. Вранці рейси відновилися.

Минулого тижня, як відомо, загадкові безпілотники з’являлися біля стратегічних об’єктів у Данії, а також над німецьким Кілем.

У ЗМІ з’явилися припущення, що затримання Францією танкера, який відносять до "тіньового флоту" РФ, може бути пов’язане з цими інцидентами.