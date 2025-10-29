У Данії офіційно звинуватили юнаків зі Швеції за гранати, кинуті в посольство Ізраїлю
У Данії офіційно висунули звинувачення двом громадянам Швеції, які, як вважають, кинули гранати у будівлю посольства Ізраїлю у Копенгагені.
Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".
Прокуратура оголосила, що підозрюваним у справі про вибух гранат під посольством Ізраїлю 2 жовтня 2024 року офіційно висунули звинувачення у тероризмі.
Підозрюваними є 18- і 20-річний громадяни Швеції. Після інциденту їх затримали в поїзді на центральному вокзалі Копенгагена та попередньо висунули звинувачення у тероризмі.
Слідство вважає, що вони у змові з одним чи більше спільниками привезли п’ять ручних гранат у квартал, де розташоване посольство Ізраїлю, та кинули їх з наміром поцілити будівлю, що за усіх обставин подій може розцінюватися як акт тероризму.
Це перша за останні роки справа у Данії, коли звинувачуваних судитимуть за тероризм і йдеться не про запланований, а здійснений вчинок.