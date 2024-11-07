У Данії двох шведських підлітків звинуватили в тероризмі за вибухи біля посольства Ізраїлю

Двом шведським підліткам, заарештованим у зв'язку з вибухами, що сталися минулого місяця на світанку біля посольства Ізраїлю в Копенгагені, в четвер висунули попередні звинувачення в тероризмі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Ці звинувачення передують офіційним звинуваченням і дозволяють владі затримати підозрюваних на час розслідування. Підлітки у віці 17 і 19 років були заарештовані на початку жовтня після того, як дві ручні гранати були кинуті в посольство. Ніхто не постраждав, а вибухи, що пролунали приблизно за 100 метрів від дипломатичної місії, пошкодили терасу іншої будівлі.

Данська телерадіокомпанія DR повідомила в четвер із судового засідання, що за попередніми звинуваченнями затримані мали намір вбити людей на території посольства Ізраїлю або поблизу нього.

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Спочатку підлітки були заарештовані за попередніми звинуваченнями в незаконному володінні зброєю і перебували в попередньому ув'язненні. Однак поліція заявила, що згодом попередні звинувачення можуть бути розширені.

Обидва заперечують свою провину. Обох, чиї імена не називаються, затримали в поїзді на центральному вокзалі Копенгагена.

Пізніше газета Ekstra Bladet опублікувала фотографії, на яких нібито одного з них у білому захисному костюмі, який поліція зазвичай одягає на підозрюваного, щоб зберегти потенційні сліди нападу або ДНК можливих жертв, забирає поліція на залізничній платформі.

Випадок, схоже, є частиною системної проблеми, що посилилася влітку 2024 року – вербування шведських підлітків злочинними організаціями для різних завдань у Копенгагені.