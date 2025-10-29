В Дании официально обвинили юношей из Швеции за гранаты, брошенные в посольство Израиля

В Дании официально предъявили обвинения двум гражданам Швеции, которые, как считают, бросили гранаты в здание посольства Израиля в Копенгагене.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

Прокуратура объявила, что подозреваемым по делу о взрыве гранат под посольством Израиля 2 октября 2024 года официально предъявили обвинения в терроризме.

Подозреваемыми являются 18- и 20-летний граждане Швеции. После инцидента их задержали в поезде на центральном вокзале Копенгагена и предварительно предъявили обвинения в терроризме.

Следствие считает, что они в сговоре с одним или более сообщниками привезли пять ручных гранат в квартал, где расположено посольство Израиля, и бросили их с намерением нанести повреждения зданию, что при всех обстоятельствах событий может расцениваться как акт терроризма.

Это первое за последние годы дело в Дании, когда обвиняемых будут судить за терроризм и речь идет не о запланированном, а совершенном поступке.