У Європарламенті хочуть обмежити доступ до пропагандистських сайтів РФ у своїх мережах 

Європейський парламент вивчає можливість заборони доступу до російських пропагандистських вебсайтів зі своєї ІТ-інфраструктури.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Десятки сайтів, що розміщують контент російських пропагандистських медіа, залишаються доступними, незважаючи на те, що ЄС ввів санкції проти російських ЗМІ в усьому Євросоюзі в 2022 році.

Правоцентристська група "Європейські консерватори та реформісти" під час зустрічі лідерів політичних груп 15 жовтня звернулася з проханням зробити "сайти російської пропаганди, що перебувають під санкціями ЄС", недоступними в ІТ-інфраструктурі Європарламенту.

Із цією ініціативою виступив латвійський євродепутат Ріхардс Колс, який заявив, що хоче, аби парламент заблокував доступ до RT, Sputnik, VGTRK, ANO TV Novosti та інших ресурсів на всіх пристроях і мережах парламенту.

Якщо цей крок буде схвалено, він віддзеркалюватиме вже чинні обмеження, запроваджені щодо соціальної мережі TikTok через занепокоєння питаннями кібербезпеки.

Додаток TikTok був заблокований у мережі Wi-Fi та на пристроях Європарламенту в березні 2023 року.

Деякі лідери політичних груп висловили занепокоєння, що така заборона може створити прецедент для блокування сайтів "з причин, не пов’язаних із безпекою", і наголосили на технічних та юридичних складнощах реалізації таких обмежень, згідно з протоколом зустрічі.

За словами джерел, президентка парламенту Роберта Метсола вивчає можливість реалізації ініціативи та аналізує, які заходи застосовуються в інших інституціях ЄС.

Пресслужба Європарламенту у своїй заяві повідомила, що питання знову буде розглянуте на одній із наступних зустрічей лідерів політичних груп.

Нагадаємо, у Латвії головреда пропагандистського Sputnik засудили до 2 років в'язниці за порушення санкцій.

А країни "Групи семи" запевнили, що бачать спроби Росії маніпулювати громадською думкою на Заході через свого пропагандистського мовника RT