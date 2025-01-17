У G7 запевнили, що бачать cпроби впливу Кремля через пропагандистську роботу RT

Країни "Групи семи" і партнери у спільній заяві запевнили, що бачать спроби Росії маніпулювати громадською думкою на Заході через свого пропагандистського мовника RT (Russia Today).

Як повідомляє "Європейська правда", текст заяви опублікувала, зокрема, пресслужба МЗС Канади.

Спільна заява видана від імені Механізму швидкого реагування G7 (G7 RRM), спостерігачами в якому є також Нідерланди, Швеція, Австралія і Нова Зеландія.

"G7 RRM бере до уваги нещодавні заяви США, Британії і Канади, що викривають приховану діяльність російської державної медіакомпанії RT (колишньої Russia Today) та Агентства соціального дизайну (SDA). У цих заявах йдеться, що Кремль фінансує та координує приховані зусилля цих компаній з дестабілізації суспільств за допомогою глобальних кампаній дезінформації і впливу", – йдеться у заяві.

Реклама:

Також у них вказують, що ці компанії намагаються використовувати різні дражливі питання для поляризації суспільств, послаблення довіри до урядів, а також відволікають увагу від війни Росії проти України.

"Механізм швидкого реагування G7 максимально серйозно сприймає будь-яке зовнішнє маніпулювання інформацією та втручання. Члени G7 RRM продовжать висвітлювати цю шкідливу діяльність, що може включати також підтримувану державними суб’єктами зловмисну кібердіяльність, психологічні та інформаційні операції, прихований вплив", – йдеться у заяві.

Механізм швидкого реагування G7 є ініціативою для протидії підтримуваному державними суб’єктами інформаційному впливу, її заснували у 2018 році.

Нагадаємо, у 2024 році ЄС затвердив санкції проти чотирьох пропагандистських ресурсів РФ, серед яких Voice of Europe. Чеські спецслужби заявили, що сайт використовували для поширення антиукраїнської пропаганди та дезінформації за вказівкою Віктора Медведчука, у зв’язку з чим проти нього запровадили санкції.

Роботу російських пропагандистських телеканалів RT/Russia Today і Sputnik у ЄС заборонили ще у березні 2022 року.

Читайте також Борці з "фашистами" та Україною: як працює російська мережа впливу у Канаді