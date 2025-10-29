В Европарламенте хотят ограничить доступ к пропагандистским сайтам РФ в своих сетях
Европейский парламент изучает возможность запрета доступа к российским пропагандистским веб-сайтам из своей IT-инфраструктуры.
Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".
Десятки сайтов, размещающих контент российских пропагандистских медиа, остаются доступными, несмотря на то, что ЕС ввел санкции против российских СМИ во всем Евросоюзе в 2022 году.
Правоцентристская группа "Европейские консерваторы и реформисты" во время встречи лидеров политических групп 15 октября обратилась с просьбой сделать "сайты российской пропаганды, находящиеся под санкциями ЕС", недоступными в IT-инфраструктуре Европарламента.
С этой инициативой выступил латвийский евродепутат Рихардс Колс, который заявил, что хочет, чтобы парламент заблокировал доступ к RT, Sputnik, VGTRK, ANO TV Novosti и другим ресурсам на всех устройствах и сетях парламента.
Если этот шаг будет одобрен, он будет отражать уже действующие ограничения, введенные в отношении социальной сети TikTok из-за беспокойства вопросами кибербезопасности.
Приложение TikTok было заблокировано в сети Wi-Fi и на устройствах Европарламента в марте 2023 года.
Некоторые лидеры политических групп выразили обеспокоенность, что такой запрет может создать прецедент для блокировки сайтов "по причинам, не связанным с безопасностью", и отметили технические и юридические сложности реализации таких ограничений, согласно протоколу встречи.
По словам источников, президент парламента Роберта Метсола изучает возможность реализации инициативы и анализирует, какие меры применяются в других институтах ЕС.
Пресс-служба Европарламента в своем заявлении сообщила, что вопрос снова будет рассмотрен на одной из следующих встреч лидеров политических групп.
Напомним, в Латвии главреда пропагандистского Sputnik приговорили к двум годам тюрьмы за нарушение санкций.
А страны "Группы семи" заверили, что видят попытки России манипулировать общественным мнением на Западе через своего пропагандистского вещателя RT