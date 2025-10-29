У ПАРЄ застерегли Грузію від встановлення "однопартійної диктатури"

Співдоповідачки ПАРЄ з питань моніторингу ситуації в Грузії заявили, що спроби грузинського уряду заборонити три основні опозиційні сили можуть призвести до "однопартійної диктатури" в країні.

Про це йдеться у заяві Едіт Естрели та Сабіни Чудич, яку опублікували в офіційному представництві ПАРЄ, пише "Європейська правда".

Естрела та Чудич висловили "глибоку стурбованість" рішенням "Грузинської мрії" звернутися до Конституційного суду з проханням заборонити три з чотирьох опозиційних партій.

"Як підкреслила Асамблея у своїй нещодавній резолюції про підтримку демократії та верховенства права в Грузії, заборона демократичної опозиції фактично призведе до встановлення однопартійної диктатури і буде несумісною з членством у Раді Європи", – заявили співдоповідачі.

Відтак вони закликали "Грузинську мрію" переглянути своє рішення і зупинити стрімкий демократичний регрес у країні.

Зазначається, що Естрела та Чудич мають намір провести місію з встановлення фактів у Тбілісі до кінця року.

Нагадаємо, 28 жовтня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі заявив, що керівна партія "Грузинська мрія" подає позов до Конституційного суду з метою визнання трьох найбільших опозиційних партій – "Коаліцію за зміни", "Єдиний національний рух" та блок "Сильна Грузія" – незаконними.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе наприкінці вересня заявив, що у жовтні до Конституційного суду країни буде подано позов про визнання неконституційними партій, які входять до опозиційної коаліції "Національний рух".

"Єдність – Національний рух" – коаліція прозахідних політичних партій у Грузії, до якої входять "Єдиний національний рух", "Стратегія Агмашенебелі" та "Європейська Грузія".

Обіцянка притягти до відповідальності представників колишньої влади стала центральною у передвиборчій кампанії "Грузинської мрії" минулого року. У партії також обіцяли заборонити "Нацрух" та інші потенційно пов'язані з ним сили.

Опозиція у відповідь стверджувала, що "Грузинська мрія" та Бідзіна Іванішвілі відкрито говорять про репресії і мають намір знищити інакомислення в країні.