В ПАСЕ предостерегли Грузию от установления "однопартийной диктатуры"

Содокладчицы ПАСЕ по вопросам мониторинга ситуации в Грузии заявили, что попытки грузинского правительства запретить три основные оппозиционные силы могут привести к "однопартийной диктатуре" в стране.

Об этом говорится в заявлении Эдит Эстрелы и Сабины Чудич, которое опубликовали в официальном представительстве ПАСЕ, пишет "Европейская правда".

Эстрела и Чудич выразили "глубокую обеспокоенность" решением "Грузинской мечты" обратиться в Конституционный суд с просьбой запретить три из четырех оппозиционных партий.

"Как подчеркнула Ассамблея в своей недавней резолюции о поддержке демократии и верховенства права в Грузии, запрет демократической оппозиции фактически приведет к установлению однопартийной диктатуры и будет несовместим с членством в Совете Европы", – заявили содокладчики.

Поэтому они призвали "Грузинскую мечту" пересмотреть свое решение и остановить стремительный демократический регресс в стране.

Отмечается, что Эстрела и Чудич намерены провести миссию по установлению фактов в Тбилиси до конца года.

Напомним, 28 октября спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что правящая партия "Грузинская мечта" подает иск в Конституционный суд с целью признания трех крупнейших оппозиционных партий – "Коалиции за перемены", "Единое национальное движение" и блока "Сильная Грузия" – незаконными.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в конце сентября заявил, что в октябре в Конституционный суд страны будет подан иск о признании неконституционными партий, которые входят в оппозиционную коалицию "Национальное движение".

"Единство – Национальное движение" – коалиция прозападных политических партий в Грузии, в которую входят "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия".

Обещание привлечь к ответственности представителей бывшей власти стало центральным в предвыборной кампании "Грузинской мечты" в прошлом году. В партии также обещали запретить "Нацдвижение" и другие потенциально связанные с ним силы.

Оппозиция в ответ утверждала, что "Грузинская мечта" и Бидзина Иванишвили открыто говорят о репрессиях и намерены уничтожить инакомыслие в стране.