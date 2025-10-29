Єврокомісія: виведення військ США не вплине на плани посилення східного флангу ЄС

Рішення Сполучених Штатів про зменшення кількості військового контингенту у Румунії та інших державах ЄС не вплине на плани Європейського Союзу з реалізації першої частини оборонної програми "Варта східного флангу" (Eastern Flank Watch) у 2026 році.

Про це журналістам в Брюсселі заявив речник Єврокомісії Тома Реньє, передає кореспондентка Європейської правди.

У 2026 році ЄС планує посилити оборонні спроможності східного флангу, незалежно від рішення США зменшити військовий контингент у Європі.

"Що стосується безпосередньо військ, то, звісно, ми беремо до уваги цю заяву (США про виведення частини військового контингенту з Румунії – "ЄП"). Але, щоб було цілком зрозуміло, це жодним чином не змінює наших планів щодо реалізації дорожньої карти з питань оборони, яку ми представили, а також чотирьох ключових напрямів, визначених у ній", – наголосив Реньє.

Він нагадав, що ЄС має чітку мету: розпочати запуск проєкту "Варта східного флангу в першому кварталі 2026 року, а до кінця 2026 року – "забезпечити перші початкові операційні спроможності Eastern Flank Watch".

"Звісно, ми беремо до відома цю заяву, але в нас є чітке бачення та визначений курс щодо зміцнення європейської обороноздатності", – заявив Тома Реньє.

Речник додав, що всі оборонні плани ЄС будуть реалізуватися у тісній координації з НАТО та партнерами по НАТО.

Як повідомляла "Європейська правда", 29 жовтня Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.

Навесні США оголосили про передислокацію американських військових з аеропорту Ясьонка у Польщі, який є ключовим хабом допомоги Україні.

Раніше повідомляли, що США розглядають можливість виведення до 10 тисяч військових зі Східної Європи.