Еврокомиссия: вывод войск США не повлияет на планы усиления восточного фланга ЕС

Решение Соединенных Штатов об уменьшении количества военного контингента в Румынии и других государствах ЕС не повлияет на планы Европейского Союза по реализации первой части оборонной программы "Стража восточного фланга" (Eastern Flank Watch) в 2026 году.

Об этом журналистам в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье, передает корреспондент Европейской правды.

В 2026 году ЕС планирует усилить оборонительные способности восточного фланга, независимо от решения США уменьшить военный контингент в Европе.

"Что касается непосредственно войск, то, конечно, мы принимаем во внимание это заявление (США о выводе части военного контингента из Румынии. – "ЕП"). Но, чтобы было совершенно понятно, это никоим образом не меняет наших планов по реализации дорожной карты по вопросам обороны, которую мы представили, а также четырех ключевых направлений, определенных в ней", – подчеркнул Ренье.

Он напомнил, что ЕС имеет четкую цель: начать запуск проекта "Стража восточного фланга в первом квартале 2026 года, а до конца 2026 года – "обеспечить первые начальные операционные способности Eastern Flank Watch".

"Конечно, мы принимаем к сведению это заявление, но у нас есть четкое видение и определенный курс по укреплению европейской обороноспособности", – заявил Тома Ренье.

Представитель добавил, что все оборонные планы ЕС будут реализовываться в тесной координации с НАТО и партнерами по НАТО.

Как сообщала "Европейская правда", 29 октября Министерство обороны Румынии подтвердило информацию о том, что США сокращают численность своих войск, которые были дислоцированы в Европе.

Весной США объявили о передислокации американских военных из аэропорта Ясёнка в Польше, который является ключевым хабом помощи Украине.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность вывода до 10 тысяч военных из Восточной Европы.