Німеччина у 2026 році виділить $1 млрд на підтримку жертв Голокосту

Німеччина погодилася виділити ще $1 млрд у 2026 році на догляд за євреями, які пережили Голокост.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Компенсація була узгоджена з Міністерством фінансів Німеччини і є найбільшим бюджетом на догляд за немічними та вразливими людьми, які пережили Голокост, в історії організації.

"Це історичне збільшення фінансування догляду на дому відображає складні та зростаючі потреби людей, які пережили Голокост, у всьому світі", – сказав Гідеон Тейлор, президент Конференції з питань матеріальних претензій євреїв до Німеччини.

Тейлор наголосив, що цей бюджет має вирішальне значення для надання кожному з тих євреїв, які потребують допомоги, можливості "доживати віку в рідному домі, що є гідністю, яку у них відібрали в молодості".

Крім того, додаткові виплати з Фонду допомоги людям у скрутному становищі, які раніше гарантувалися щорічно до 2027 року для тих, хто має на це право, були продовжені до 2028 року в розмірі 1450 євро на кожну особу, що пережила Голокост, що вплинуло на понад 127 тисяч людей по всьому світу.

Середній вік тих, хто вижив і отримує допомогу на дому за рахунок фінансування Конференції з претензій, зріс з 86 років у 2018 році до 88,5 років у 2024 році.

Дані, зібрані організацією, свідчать про те, що ті, хто пережив Голокост, мають більш складні потреби в галузі охорони здоров'я та більшу інвалідність, а кількість тих, хто вижив і має право на повну допомогу через крайню інвалідність, таку як хвороба Альцгеймера, хвороба Паркінсона та деменція, за цей період майже подвоїлася.

У липні провідні політики та представники громадянського суспільства Німеччини вшанували пам'ять тих, хто 81 рік тому здійснив невдалу спробу вбивства диктатора Адольфа Гітлера, та застерегли від історичної амнезії на тлі зростання популярності ультраправих сил.

В останні роки в Німеччині спостерігається безпрецедентний підйом ультраправих сил: у лютому на виборах друге місце посіла антиіммігрантська партія "Альтернатива для Німеччини".

Багато членів партії баналізують злочини гітлерівського режиму, включаючи Голокост. Їх звинувачують у свідомому використанні нацистських гасел.