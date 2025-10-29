Германия в 2026 году выделит $1 млрд на поддержку жертв Холокоста

Германия согласилась выделить еще $1 млрд в 2026 году на уход за евреями, пережившими Холокост.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Компенсация была согласована с Министерством финансов Германии и является крупнейшим бюджетом на уход за немощными и уязвимыми людьми, пережившими Холокост, в истории организации.

"Это историческое увеличение финансирования ухода на дому отражает сложные и растущие потребности людей, переживших Холокост, во всем мире", – сказал Гидеон Тейлор, президент Конференции по вопросам материальных претензий евреев к Германии.

Тейлор подчеркнул, что этот бюджет имеет решающее значение для предоставления каждому из тех евреев, которые нуждаются в помощи, возможности "доживать век в родном доме, что является достоинством, которое у них отобрали в молодости".

Кроме того, дополнительные выплаты из Фонда помощи людям в трудном положении, которые ранее гарантировались ежегодно до 2027 года для тех, кто имеет на это право, были продлены до 2028 года в размере 1450 евро на каждого человека, пережившего Холокост, что повлияло на более чем 127 тысяч человек по всему миру.

Средний возраст выживших и получающих помощь на дому за счет финансирования Конференции по претензиям вырос с 86 лет в 2018 году до 88,5 лет в 2024 году.

Данные, собранные организацией, свидетельствуют о том, что те, кто пережил Холокост, имеют более сложные потребности в области здравоохранения и большую инвалидность, а количество выживших и имеющих право на полную помощь из-за крайней инвалидности, такой как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и деменция, за этот период почти удвоилось.

В июле ведущие политики и представители гражданского общества Германии почтили память тех, кто 81 год назад совершил неудачную попытку убийства диктатора Адольфа Гитлера, и предостерегли от исторической амнезии на фоне роста популярности ультраправых сил.

В последние годы в Германии наблюдается беспрецедентный подъем ультраправых сил: в феврале на выборах второе место заняла антииммигрантская партия "Альтернатива для Германии".

Многие члены партии банализируют преступления гитлеровского режима, включая Холокост. Их обвиняют в сознательном использовании нацистских лозунгов.