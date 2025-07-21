У Німеччині вшанували військових, які невдало намагалися убити Гітлера

У неділю провідні політики та представники громадянського суспільства Німеччини вшанували пам'ять тих, хто 81 рік тому здійснив невдалу спробу вбивства диктатора Адольфа Гітлера, та застерегли від історичної амнезії на тлі зростання популярності ультраправих сил.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Клаус Шенк Граф фон Штауффенберг та троє інших офіцерів Вермахту були розстріляні лише через кілька годин після невдалої спроби вбити Гітлера за допомогою бомби, закладеної в його військовому штабі на східному фронті 20 липня 1944 року.

"20 липня стало символом опору проти несправедливості, за справедливість і совість, за краще майбутнє Німеччини", – заявив міністр оборони Борис Пісторіус перед близько 250 новобранцями в штаб-квартирі Міністерства оборони в Берліні.

Відзначаючи події, що розгорнулися приблизно за рік до кінця Другої світової війни, Пісторіус наголосив, що цей день символізує не поразку, а новий початок.

Виступаючи на церемонії вшанування пам'яті біля меморіалу Плетцензеє в Берліні, де під час війни нацистський режим Німеччини здійснив багато страт, син колишнього канцлера Віллі Брандта застеріг німців від забуття звірств, скоєних режимом.

"Сьогодні ми знову бачимо, в тому числі в результатах виборів, як отрута ненависті та расизму проникає і проявляється в грубій поведінці суспільства", – сказав Матіас Брандт.

В останні роки в Німеччині спостерігається безпрецедентний підйом ультраправих сил: у лютому на виборах друге місце посіла антиіммігрантська партія "Альтернатива для Німеччини".

Багато членів партії баналізують злочини гітлерівського режиму, включаючи Голокост. Їх звинувачують у свідомому використанні нацистських гасел.

Нині у Німеччині обговорюють можливість заборони цієї ультраправої партії.