У Литві розслідують незаконне отримання посвідок на проживання росіянами

Міграційний департамент Литви розслідує справу трьох громадян Росії, які, ймовірно, через підроблені документи змогли отримати посвідки на проживання в країні у липні цього року.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Департамент розпочав розслідування після отримання запиту, у якому зазначається, що троє громадян РФ, які не знали литовської мови і не склали іспит з основ Конституції, отримали документи, що підтверджують складання цих іспитів.

У листі зазначається, що ці особи, ймовірно, отримали підтверджуючі документи за допомогою російських спецслужб. Також підкреслюється, що ці громадяни Росії не звільнені від вимог володіти офіційною мовою та скласти іспит з основ Конституції.

Згідно з листом, надісланим до Департаменту міграції, громадяни Росії проживають у країні більше року і отримали дозволи на проживання в Литві в липні цього року.

Відтак Міграційний департамент країни проводить розслідування щодо цих російських громадян.

Державна служба безпеки також отримала інформацію про трьох російських громадян, які, ймовірно, подали підроблені документи для отримання дозволів на проживання в Литві.

Нагадаємо, у 2024 році Латвія почала видворяти росіян, які не виконали вимоги поправок до закону про імміграцію та не надали документи на отримання постійної посвідки на проживання в країні, для чого у тому числі потрібно було підтвердити базове володіння мовою.

Близько 80 росіянам не дозволили проживання з безпекових міркувань, попри складений мовний іспит.

У липні у Литві скасували тимчасовий дозвіл на проживання громадянину Росії за неодноразові поїздки до РФ та Білорусі, що є порушенням нових обмежень, які набули чинності в травні.