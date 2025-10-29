В Литве расследуют незаконное получение видов на жительство россиянами

Миграционный департамент Литвы расследует дело трех граждан России, которые, вероятно, через поддельные документы смогли получить вид на жительство в стране в июле этого года.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Департамент начал расследование после получения запроса, в котором отмечается, что трое граждан РФ, которые не знали литовского языка и не сдали экзамен по основам Конституции, получили документы, подтверждающие сдачу этих экзаменов.

В письме отмечается, что эти лица, вероятно, получили подтверждающие документы с помощью российских спецслужб. Также подчеркивается, что эти граждане России не освобождены от требований владеть официальным языком и сдать экзамен по основам Конституции.

Согласно письму, направленному в Департамент миграции, граждане России проживают в стране более года и получили разрешения на проживание в Литве в июле этого года.

Поэтому Миграционный департамент страны проводит расследование в отношении этих российских граждан.

Государственная служба безопасности также получила информацию о трех российских гражданах, которые, вероятно, подали поддельные документы для получения разрешений на проживание в Литве.

Напомним, в 2024 году Латвия начала выдворять россиян, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не предоставили документы на получение постоянного вида на жительство в стране, для чего в том числе нужно было подтвердить базовое владение языком.

Около 80 россиянам не разрешили проживание по соображениям безопасности, несмотря на сданный языковой экзамен.

В июле в Литве отменили временный вид на жительство гражданину России за неоднократные поездки в РФ и Беларусь, что является нарушением новых ограничений, которые вступили в силу в мае.