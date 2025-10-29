ЗМІ: у партії "подруги Путіна" готуються до її відходу від керівництва політсилою

Соратники німецької політикині Сари Вагенкнехт, яка очолює однойменну ультраліву партію, побоюються, що вона планує відійти від керівництва політсилою.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі Spiegel.

Як нагадує видання, перед виборами до Бундестагу в лютому 2025 року Вагенкнехт говорила, що результат її партії – Альянсу Сари Вагенкнехт (АСВ) – визначить і її політичне майбутнє.

Але після поразки на виборах, коли АСВ не вистачило 9000 голосів для подолання прохідного барʼєру, Вагенкнехт сказала, що продовжить керівництво політсилою ще деякий час.

Відтоді, пише Spiegel, Вагенкнехт практично не зʼявлялась у Берліні й здебільшого вела політичну активність у соцмережах. Вона має зʼявитись на закритій зустрічі керівництва АСВ у німецькій столиці цієї неділі, після чого дасть пресконференцію.

За інформацією Spiegel, усе це породило спекуляції, що сама Вагенкнехт може відійти від керівництва АСВ.

"У партії подейкують, що Вагенкнехт вже відійшла від партійної роботи, зокрема внутрішніх обговорень, і займається власним проєктом. Близькі соратники побоюються, що вона може відмовитися від головування в партії", – йдеться в матеріалі.

Також видання з посиланням на інсайдерів у АСВ пише, що члени партії досі не знають про майбутнє керівництва і очікують на відповіді після зустрічі в неділю.

Лідерку ліворадикального Альянсу Сари Вагенкнехт через неодноразові проросійські заяви називають німецькою "подругою Путіна".

Раніше Вагенкнехт вимагала зняти з порядку денного перспективу членства України в НАТО. Ще вона закликала влаштувати в Німеччині референдум щодо перспективи надання Україні крилатих ракет Taurus.