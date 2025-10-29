СМИ: в партии "подруги Путина" готовятся к ее уходу от руководства политсилой

Соратники немецкого политика Сары Вагенкнехт, возглавляющей одноименную ультралевую партию, опасаются, что она планирует отойти от руководства политсилой.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале Spiegel.

Как напоминает издание, перед выборами в Бундестаг в феврале 2025 года Вагенкнехт говорила, что результат ее партии – Альянса Сары Вагенкнехт (АСВ) – определит и ее политическое будущее.

Но после поражения на выборах, когда АСВ не хватило 9 тысяч голосов для преодоления проходного барьера, Вагенкнехт сказала, что продолжит руководство политсилой еще некоторое время.

С тех пор, пишет Spiegel, Вагенкнехт практически не появлялась в Берлине и в основном вела политическую активность в соцсетях. Она должна появиться на закрытой встрече руководства АСВ в немецкой столице в это воскресенье, после чего даст пресс-конференцию.

По информации Spiegel, все это породило спекуляции, что сама Вагенкнехт может отойти от руководства АСВ.

"В партии поговаривают, что Вагенкнехт уже отошла от партийной работы, в том числе внутренних обсуждений, и занимается собственным проектом. Близкие соратники опасаются, что она может отказаться от председательства в партии", – говорится в материале.

Также издание со ссылкой на инсайдеров в АСВ пишет, что члены партии до сих пор не знают о будущем руководства и ожидают ответа после встречи в воскресенье.

Лидера леворадикального Альянса Сары Вагенкнехт из-за неоднократных пророссийских заявлений называют немецкой "подругой Путина".

Ранее Вагенкнехт требовала снять с повестки дня перспективу членства Украины в НАТО. Еще она призвала устроить в Германии референдум относительно перспективы предоставления Украине крылатых ракет Taurus.