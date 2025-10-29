Білорусь вважає, що Литва закрила кордон, бо хоче грошей

Білоруський режим запропонував оригінальне пояснення того, чому Литва вирішила закрити спільний кордон на місяць після низки інцидентів з порушенням повітряного простору.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруське держагентство БЕЛТА.

Речник білоруського МЗС Руслан Варанков сказав пропагандистам, що закриття Литвою кордону з Білоруссю має фінансове підґрунтя.

"Після візиту високих представників ЄС на польський кордон і гучних заяв про "катастрофічну" ситуацію і закриття Варшавою білорусько-польського кордону Польщі був виділений кредит в 43 з гаком мільярди євро на потреби оборони", – сказав Варанков.

"Тепер на тлі істеричних розмов про створення якоїсь "стіни дронів" також з багатомільярдним бюджетом Литва робить аналогічні кроки, закриваючи кордон з Білоруссю", – додав він, пояснюючи свою логіку.

Нагадаємо, у випадку з Польщею ідеться про кредит, який має бути наданий у межах механізму SAFE – пільгових позик на оборонні проєкти. (Литва у межах цього механізму також отримає понад 6 млрд євро.)

29 жовтня литовський уряд ухвалив рішення закрити на місяць прикордонні пункти "Шальчінінкай" і "Медінінкай" з Білоруссю.

Це сталось після низки інцидентів з проникненням метеокуль у литовський повітряний простір з боку Білорусі.