Беларусь считает, что Литва закрыла границу, потому что хочет денег

Белорусский режим предложил оригинальное объяснение того, почему Литва решила закрыть общую границу на месяц после ряда инцидентов с нарушением воздушного пространства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское госагентство БЕЛТА.

Представитель белорусского МИД Руслан Варанков сказал пропагандистам, что закрытие Литвой границы с Беларусью имеет финансовую подоплеку.

"После визита высоких представителей ЕС на польскую границу и громких заявлений о "катастрофической" ситуации и закрытии Варшавой белорусско-польской границы Польше был выделен кредит в 43 с лишним миллиарда евро на нужды обороны", – сказал Варанков.

"Теперь на фоне истерических разговоров о создании некой "стены дронов" также с многомиллиардным бюджетом Литва предпринимает аналогичные шаги, закрывая границу с Беларусью", – добавил он, объясняя свою логику.

Напомним, в случае с Польшей речь идет о кредите, который должен быть предоставлен в рамках механизма SAFE – льготных займов на оборонные проекты. (Литва в рамках этого механизма также получит более 6 млрд евро.)

29 октября литовское правительство приняло решение закрыть на месяц пограничные пункты "Шальчининкай" и "Медининкай" с Беларусью.

Это произошло после ряда инцидентов с проникновением метеошаров в литовское воздушное пространство со стороны Беларуси.