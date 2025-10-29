ЄС узгодив заяву про кулі з Білорусі: вони хочуть "залякати європейських громадян"

Європейський Союз засуджує провокативні дії Білорусі щодо проникнення метеорологічних куль у повітряний простір Литви і вважає подібні дії бажанням залякати громадян держав Євросоюзу.

Про це йдеться в заяві, підписаній високою представницею ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Каєю Каллас від 29 жовтня, текст якої є в розпорядженні "Європейської правди".

Надсилаючи несанкціоновані об’єкти в повітряний простір ЄС, Білорусь має за мету залякування європейців, переконані в Євросоюзі.

"Європейський Союз рішуче засуджує постійні та провокативні дії Білорусі проти ЄС та його держав-членів, які є неприйнятними та суперечать попереднім заявам Лукашенка про прагнення до поліпшення відносин з Європейським Союзом", – йдеться у тексті заяви.

У документі відзначається, що проникнення метеорологічних куль у повітряний простір Литви з території Білорусі, що призвело до порушення сотень авіарейсів і значних збитків, "створює ризики дестабілізації держави-члена ЄС та має на меті залякати європейських громадян, становлячи прямі загрози цивільній авіації".

"Ці кулі – не лише засіб контрабанди, а частина ширшої цілеспрямованої гібридної кампанії, яка також включає державне сприяння нелегальному переправленню мігрантів. Усі ці дії мають негайно припинитися", – переконані у ЄС.

ЄС закликає білоруський режим без зволікань вжити ефективних заходів для контролю свого повітряного простору.

"Санкції проти білоруського режиму вже запроваджено, і ЄС готовий вжити додаткових відповідних заходів, якщо такі дії триватимуть. Європейський Союз не допустить жодних гібридних кампаній, спрямованих проти нього самого чи будь-якої його держави-члена", – наголошується в заяві.

Як повідомляла "Європейська правда", у середу, 29 жовтня, литовський уряд ухвалив рішення закрити на місяць прикордонні пункти "Шальчінінкай" і "Медінінкай" з Білоруссю через інциденти з кулями.

Очільник МЗС Литви заявив, що Вільнюс лишає за собою право зупинити транзит до і з Калінінграда після закриття білоруського кордону у відповідь на ситуацію з метеокулями.

Також він вважає, що його країна має "покласти край кріпацькій ментальності" у питанні Білорусі.