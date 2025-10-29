Міністр оборони Італії: Україна не зможе повернути втрачені території

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Україна не має шансів повернути Крим і території, втрачені внаслідок повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

Як пише "Європейська правда", про це Крозетто сказав в інтерв’ю журналісту Бруно Веспі для його нової книги, цитати наводить агентство Ansa.

Уривки з книги Веспи "Finimondo" (перекладається як "Великий безлад) опублікувало видавництво Mondadori-Rai Libri напередодні виходу.

"Повернення територій, втрачених у 2014 році та після лютого 2022-го, сьогодні всі вважають неможливим", – сказав Крозетто в інтерв’ю.

"Росія ніколи їх не віддасть, а Україна не матиме сил відвоювати ці території самостійно – навіть за нашої допомоги. Путін також не може відступити, адже змінив конституцію, оголосивши окуповані території "російськими" у всіх сенсах, і таким чином поставив себе в ситуацію, коли не може вести переговори", – додав міністр.

Крозетто також висловив жаль через те, що багато італійців піддалися впливу російської пропаганди та дезінформації.

"Росія вже веде проти нас гібридну, когнітивну війну. Ми, як звичайні громадяни, навіть не помічаємо, як її пропаганда проникає в наші думки та формування культурних уявлень – через витончений вплив у соцмережах та медіа, через науково вибудувану інфільтрацію, а також класичні корупційні методи", – сказав Крозетто.

Раніше у вересні Крозетто заявив, що Італія не готова до потенційного нападу ні з боку Росії, ні з боку будь-якої іншої країни.

Також Крозетто закликав до переосмислення НАТО з огляду на зміну балансу сил у світі.








