Министр обороны Италии: Украина не сможет вернуть утраченные территории

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Украина не имеет шансов вернуть Крым и территории, утраченные в результате полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом Крозетто сказал в интервью журналисту Бруно Веспи для его новой книги, цитаты приводит агентство Ansa.

Отрывки из книги Веспи "Finimondo" (переводится как "Большой беспорядок") опубликовало издательство Mondadori-Rai Libri накануне выхода.

"Возвращение территорий, утраченных в 2014 году и после февраля 2022-го, сегодня все считают невозможным", – сказал Крозетто в интервью.

"Россия никогда их не отдаст, а Украина не будет иметь сил отвоевать эти территории самостоятельно – даже с нашей помощью. Путин также не может отступить, ведь изменил конституцию, объявив оккупированные территории „российскими" во всех смыслах, и таким образом поставил себя в ситуацию, когда не может вести переговоры", – добавил министр.

Крозетто также выразил сожаление по поводу того, что многие итальянцы поддались влиянию российской пропаганды и дезинформации.

"Россия уже ведет против нас гибридную, когнитивную войну. Мы, как обычные граждане, даже не замечаем, как ее пропаганда проникает в наши мысли и формирование культурных представлений – через утонченное влияние в соцсетях и медиа, через научно выстроенную инфильтрацию, а также классические коррупционные методы", – сказал Крозетто.

Ранее в сентябре Крозетто заявил, что Италия не готова к потенциальному нападению ни со стороны России, ни со стороны любой другой страны.

Также Крозетто призвал к переосмыслению НАТО ввиду изменения баланса сил в мире.