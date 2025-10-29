Вибори в Нідерландах: явка на одному з островів перевищила 120%

На нідерландському острові Схірмонніког, який є найменшим населеним островом Нідерландів, явка на дострокових парламентських виборах уже в обід перевищила 100%.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Omrop Fryslân.

На самому Схірмоннікогу проживають менш як 1000 постійних жителів, але острів є популярним серед туристів. Тому в день виборів традиційно явка там часто більша за 100%.

За інформацією Omrop Fryslân, ввечері явка вже перевищила 126%.

Схірмонніког входить до групи Західно-Фризьких островів й адміністративно входить до складу провінції Фрисландія на півночі Нідерландів.

У Нідерландах у середу, 29 жовтня, триває голосування на дострокових парламентських виборах.

Дострокові вибори в країні спровокувало рішення лідера ультраправої Партії свободи (PVV) Герта Вілдерса вийти з чотирипартійної коаліції через недостатні, на його думку, заходи з протидії міграції.

Читайте також: Загроза з Нідерландів. Що відомо про фаворита виборів у дружній до України державі,

а також: Друг Орбана проти друзів України: як дострокові вибори вплинуть на курс Нідерландів.