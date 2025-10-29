Выборы в Нидерландах: явка на одном из островов превысила 120%

На нидерландском острове Схирмонног, который является самым маленьким населенным островом Нидерландов, явка на досрочных парламентских выборах уже в обед превысила 100%.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Omrop Fryslân.

На самом Схирмонникоге проживают менее 1000 постоянных жителей, но остров популярен среди туристов. Поэтому в день выборов явка там традиционно часто превышает 100%.

По информации Omrop Fryslân, вечером явка уже превысила 126%.

Схирмонноког входит в группу Западно-Фризских островов и административно входит в состав провинции Фрисландия на севере Нидерландов.

В Нидерландах в среду, 29 октября, продолжается голосование на досрочных парламентских выборах.

Досрочные выборы в стране спровоцировало решение лидера ультраправой Партии свободы (PVV) Херта Вилдерса выйти из четырехпартийной коалиции из-за недостаточных, по его мнению, мер по противодействию миграции.

