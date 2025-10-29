У Норвегії підтвердили вирок чоловіку, який влаштував стрілянину в мечеті у 2019 році

Окружний суд Осло у середу засудив до 21 року тюремного ув'язнення Філіпа Мансгауса, який у 2019 році влаштував стрілянину в мечеті неподалік норвезької столиці та вбив зведену сестру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Мансгауса вже засудили у 2020 році до 21 року позбавлення волі, але минулого року суд ініціював новий процес після того, як було поставлено під сумнів психічний стан чоловіка на момент скоєння злочину.

"Після всебічної оцінки доказів суд вважає доведеним без розумних сумнівів, що обвинувачений був у здоровому глузді і не страждав на психоз на момент вчинення злочину", – ідеться у вироку суду.

Тоді як прокуратура висловила задоволення вироком, адвокати Мансгауса вважають, що суд дійшов помилкового висновку щодо питання його психічного здоров'я.

Філіп Мансгасу убив свою зведену 17-річну сестру і напав на мечеть Аль-Нур в Бейрумі, що в передмісті Осло, 10 серпня 2019 року. На момент скоєння злочину йому було 22 роки.

На той час Мансгауса обстежили три судмедексперти, які не виявили ознак психозу або розладу особистості, тож він був засуджений до 21 року ув'язнення за вбивство і тероризм з мінімальним терміном відбування покарання 14 років.

Однак у 2023 році він був госпіталізований після прояву психотичних епізодів, і його адвокат подав клопотання про поновлення справи.