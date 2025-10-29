В Норвегии подтвердили приговор мужчине, устроившему стрельбу в мечети в 2019 году

Окружной суд Осло в среду приговорил к 21 году тюремного заключения Филиппа Мансгауса, который в 2019 году устроил стрельбу в мечети недалеко от норвежской столицы и убил сводную сестру.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Мансгауса уже приговорили в 2020 году к 21 году лишения свободы, но в прошлом году суд инициировал новый процесс после того, как было поставлено под сомнение психическое состояние мужчины на момент совершения преступления.

"После всесторонней оценки доказательств суд считает доказанным без разумных сомнений, что обвиняемый был в здравом уме и не страдал психозом на момент совершения преступления", – говорится в приговоре суда.

В то время как прокуратура выразила удовлетворение приговором, адвокаты Мансгауса считают, что суд пришел к ошибочному выводу по вопросу его психического здоровья.

Филип Мансгаус убил свою сводную 17-летнюю сестру и напал на мечеть Аль-Нур в Бейруме, что в пригороде Осло, 10 августа 2019 года. На момент совершения преступления ему было 22 года.

В то время Мансгауса обследовали три судмедэксперта, которые не обнаружили признаков психоза или расстройства личности, поэтому он был приговорен к 21 году тюремного заключения за убийство и терроризм с минимальным сроком отбывания наказания 14 лет.

Однако в 2023 году он был госпитализирован после проявления психотических эпизодов, и его адвокат подал ходатайство о возобновлении дела.