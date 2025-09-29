У Чехії перед виборами виявили сотні TikTok-акаунтів на підтримку проросійських сил

Сотні анонімних акаунтів на платформі для обміну відео TikTok дедалі активніше поширюють проросійські наративи і підтримують радикальні партії напередодні виборів у Чехії 3-4 жовтня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дослідження неурядової групи Online Risk Labs, передає "Європейська правда".

Online Risk Labs, новостворена група чеських аналітиків, заявила, що виявила 286 акаунтів TikTok, які просувають контент один одного.

На них припадає від 5 до 9 мільйонів переглядів на тиждень – більше, ніж на лідерів основних партій, повідомили в групі.

"Акаунти не пов'язані з однією політичною силою, а скоріше демонструють підтримку декількох радикальних і екстремістських партій одночасно", – йдеться в заяві групи.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, TikTok використовують майже чверть чехів, що менше, ніж у Румунії, де минулого року президентські вибори були скасовані через звинувачення у російському втручанні через акаунти на цій платформі. Росія заперечує ці звинувачення. Чеський наглядовий орган у сфері телекомунікацій CTU заявив, що отримав кілька скарг на сотні акаунтів у TikTok.

"Ми визнали ці пропозиції доречними і передали їх Європейській комісії як наглядовому органу за великими платформами", – заявили в CTU агентству Reuters, додавши, що перебувають у контакті з TikTok.

У понеділок TikTok заявив, що активно співпрацює з CTU, вживає заходів щодо контенту або акаунтів, які порушують політику, і має команди, які припиняють оманливу поведінку, не надаючи подробиць про будь-які випадки.

Акаунти TikTok, відмічені Online Risk Labs, висловлювали підтримку партіям, включаючи ультраправу SPD, яка посідає третє місце в більшості опитувань громадської думки з підтримкою близько 13%, і ультраліву партію "Досить!", яка набирає трохи більш як 5% підтримки і проходить до парламенту, повідомляє група. Обидві партії заявляють, що країна повинна вийти з НАТО і Європейського Союзу.

Останні опитування напередодні парламентських виборів показують, що опозиційна партія ANO колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабіша лідирує з великим відривом від правоцентристської коаліції SPOLU прем'єр-міністра Петра Фіали.

Для формування більшості ANO може знадобитися підтримка SPD та "Досить!"

Раніше рух ANO запевнив, що не увійде до можливої коаліції з тим, хто вимагатиме виходу Чехії з НАТО та ЄС.

Про те, як може змінитися влада у Чехії і як це може вплинути на відносини з Україною, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Друзі України чи однодумці Орбана: як вибори можуть змінити зовнішній курс Праги.