Прем'єр Франції обіцяє не застосовувати спецпроцедуру для рішень в обхід парламенту

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню заявив, що не буде вдаватися до застосування спеціальної процедури для ухвалення урядових проєктів "в обхід" парламенту.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це він заявив у ранковому зверненні 3 жовтня.

Лекорню заявив, що вирішив відмовитися від застосування ст. 49.3 Конституції під час свого врядування – практики, до якої доводилося вдаватись багатьом попереднім прем’єрам Франції, не маючи більшості у парламенті.

Процедура передбачає, що уряд затверджує потрібний проєкт без голосування у залі, натомість Національна асамблея отримує можливість відправити уряд у відставку, висловивши йому недовіру.

У ранковому зверненні Лекорню сказав, що уряду доведеться "змінити підходи", зокрема у взаємодіях з парламентом. Він закликав усіх "зробити свій внесок, щоб рухати країну вперед", та що з цією метою, і щоб "кожен депутат мав вплив", він відмовляється від використання ст. 49.3 у своїй роботі.

Заява пролунала перед тим, як Лекорню розпочне перемовини з політичними партіями, представленими у парламенті – правопопулістським "Нацоб’єднанням", соціалістами, "Зеленими" і комуністами. Він збирається запропонувати їм, серед іншого, певні поправки до непопулярної пенсійної реформи.

Нагадаємо, Лекорню, який досі опікувався Міністерством оборони, заступив на прем’єрську посаду після вимушеної відставки Франсуа Байру. Президент Емманюель Макрон, як очікують, оголосить склад нового уряду цими вихідними – 4-5 жовтня.

Більшість французів не вірять, що Лекорню вдасться вирішити проблему, з якою не впорався його попередник – знайти компроміс із фракціями у парламенті, щоб затвердити бюджет і не отримати вотуму недовіри.

