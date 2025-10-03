Премьер Франции обещает не применять спецпроцедуру для решений в обход парламента

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что не будет прибегать к применению специальной процедуры для принятия правительственных проектов "в обход" парламента.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", об этом он заявил в утреннем обращении 3 октября.

Лекорню заявил, что решил отказаться от применения ст. 49.3 Конституции во время своего правления – практики, к которой приходилось прибегать многим предыдущим премьерам Франции, не имея большинства в парламенте.

Процедура предусматривает, что правительство утверждает нужный проект без голосования в зале, зато Национальная ассамблея получает возможность отправить правительство в отставку, выразив ему недоверие.

В утреннем обращении Лекорню сказал, что правительству придется "изменить подходы", в частности во взаимодействиях с парламентом. Он призвал всех "внести свой вклад, чтобы двигать страну вперед", и что с этой целью, и чтобы "каждый депутат имел влияние", он отказывается от использования ст. 49.3 в своей работе.

Заявление прозвучало перед тем, как Лекорню начнет переговоры с политическими партиями, представленными в парламенте – правопопулистским "Нацобъединением", социалистами, "Зелеными" и коммунистами. Он собирается предложить им, среди прочего, определенные поправки к непопулярной пенсионной реформе.

Напомним, Лекорню, который до сих пор занимался Министерством обороны, заступил на премьерский пост после вынужденной отставки Франсуа Байру. Президент Эмманюэль Макрон, как ожидается, объявит состав нового правительства в эти выходные – 4-5 октября.

Большинство французов не верят, что Лекорню удастся решить проблему, с которой не справился его предшественник – найти компромисс с фракциями в парламенте, чтобы утвердить бюджет и не получить вотума недоверия.

