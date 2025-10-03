Міноборони Німеччини зосередило ключові функції в руках генерала Броєра

Міністерство оборони Німеччини отримало нову організаційну структуру, яка концентрує безпрецедентні повноваження в руках генерала Карстена Броєра, генерального інспектора Бундесверу.

Про це стало відомо виданню Politico, повідомляє "Європейська правда".

Протягом багатьох років військове планування, бойова готовність та операції були розпорошені між трьома конкуруючими підрозділами у лабіринтах оборонної бюрократії Берліна. З 1 жовтня вони були об'єднані в єдине управління під командуванням Броєра.

Зміна, ініційована міністром оборони Борисом Пісторіусом, робить Броєра беззаперечним оперативним керівником у відомстві. Реформа покликана змусити діяти швидше Бундесвер, який досі має погану репутацію через повільні закупівельні цикли та дублювання командних ліній.

Канцлер Фрідріх Мерц поставив на карту власну репутацію, пообіцявши створити найсильнішу в Європі армію, яка буде готовою до війни.

Російські дрони вже випробовують повітряний простір НАТО в Польщі та Румунії, а РФ продовжує виснажувати Україну. Тим часом США під керівництвом Дональда Трампа чітко дають зрозуміти, що на їхню підтримку не варто розраховувати беззастережно. На цьому тлі нові повноваження Броєра мають гарантувати, що Німеччина зможе стримувати – і за потреби воювати – з меншою залежністю від Вашингтона.

Рішення щодо Броєра – це лише найбільш помітна частина глибшої реорганізації.

Міністерство також запустило новий Департамент інновацій і кіберзахисту, який об’єднає під одним дахом проєкти з космічної оборони й штучного інтелекту, а також кібербезпеки та IT-інфраструктури.

Ще одне нововведення – так звана "Управління зростання". Німеччина прагне збільшити чисельність війська на десятки тисяч, роблячи ставку на добровільну службу. Тепер набір, навчання, житло та навіть будівництво нових казарм будуть об’єднані.

Нагадаємо, у серпні уряд Німеччини схвалив законопроєкт про добровільну військову службу.

Міністр оборони Німеччини пояснив, що Бундесвер має рости з огляду на нові безпекові реалії для Європи.