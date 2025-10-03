Минобороны Германии сосредоточило ключевые функции в руках генерала Бройера

Министерство обороны Германии получило новую организационную структуру, которая концентрирует беспрецедентные полномочия в руках генерала Карстена Бройера, генерального инспектора Бундесвера.

Об этом стало известно изданию Politico, сообщает "Европейская правда".

В течение многих лет военное планирование, боевая готовность и операции были распылены между тремя конкурирующими подразделениями в лабиринтах оборонной бюрократии Берлина. С 1 октября они были объединены в единое управление под командованием Бройера.

Изменение, инициированное министром обороны Борисом Писториусом, делает Бройера безоговорочным оперативным руководителем в ведомстве. Реформа призвана заставить действовать быстрее Бундесвер, который до сих пор имеет плохую репутацию из-за медленных закупочных циклов и дублирования командных линий.

Канцлер Фридрих Мерц поставил на карту собственную репутацию, пообещав создать самую сильную в Европе армию, которая будет готова к войне.

Российские дроны уже испытывают воздушное пространство НАТО в Польше и Румынии, а РФ продолжает истощать Украину. Между тем США под руководством Дональда Трампа четко дают понять, что на их поддержку не стоит рассчитывать безоговорочно. На этом фоне новые полномочия Бройера должны гарантировать, что Германия сможет сдерживать – и при необходимости воевать – с меньшей зависимостью от Вашингтона.

Решение по Бройеру – это лишь наиболее заметная часть более глубокой реорганизации.

Министерство также запустило новый Департамент инноваций и киберзащиты, который объединит под одной крышей проекты по космической обороне и искусственному интеллекту, а также кибербезопасности и IT-инфраструктуре.

Еще одно нововведение – так называемое "Управление роста". Германия стремится увеличить численность войска на десятки тысяч, делая ставку на добровольную службу. Теперь набор, обучение, жилье и даже строительство новых казарм будут объединены.

Напомним, в августе правительство Германии одобрило законопроект о добровольной военной службе.

Министр обороны Германии объяснил, что Бундесвер должен расти, учитывая новые реалии безопасности для Европы.