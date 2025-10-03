СМИ: ЕС может пойти на уступки Австрии для одобрения 19-го пакета санкций против РФ

Компромисс по 19-му пакету санкций ЕС может предусматривать точечное снятие санкций с активов, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской – из-за того, что Австрия хочет компенсаций для своего банка Raiffeisen, которому пришлось заплатить большой штраф в России.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Financial Times, пишет "Европейская правда".

В ЕС якобы рассматривают снятие части санкций с активов, связанных с Дерипаской, для компенсаций Raiffeisen Bank International.

По словам семи собеседников, имеющих отношение к переговорам, в последней редакции появились пункты по размораживанию активов стоимостью около 2 млрд евро в австрийской стройкомпании Strabag, где Дерипаска имел часть собственности.

Эти активы должны перейти Raiffeisen в качестве компенсации за 2-миллиардный штраф, который банку пришлось уплатить по решению российского суда в пользу бизнеса, связанного с Дерипаской.

Изначально санкции были применены в связи с тем, что бизнес Дерипаски, как считают, оказывал материальную поддержку ВПК России.

Ранее Raiffeisen и Дерипаска пытались устроить сложный обмен активами для размораживания 24-процентной доли собственности олигарха в Strabag, которой он владел через компанию Rasperia. Однако план провалился из-за опасений, что это будет противоречить санкциям ЕС.

Часть европейских чиновников обеспокоены, что такой шаг для Австрии легитимизирует попытки российских олигархов уклоняться от санкций и поддержит практику мести за санкции через российские суды.

Новая редакция будет обсуждаться в пятницу, 3 октября, и послы ряда стран ЕС ожидаемо выступят против.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк также написал об этой ситуации, вероятно, после выхода статьи FT.

"Ряд государств категорически (и справедливо) против такого спасения (активов Дерипаски. – Ред.). Поэтому будут блокировать 19-й пакет с таким положением. Но это решится, просто опять задержка. Цена единодушия высока", – прокомментировал он.

Raiffeisen сохранил крупнейшее среди западных банков присутствие в России после 2022 года и его пытались убедить полностью покинуть Россию, как сделали многие западные компании.

Однако в России начали сопротивляться попыткам RBI сворачивать деятельность, поскольку, как говорят информированные собеседники, он остается одним из немногих способов доступа к платежной системе Swift. Потенциальная продажа может привести к западным санкциям против банка и его владельца и закрытию этой опции.

Весной 2025 года сообщалось, что Raiffeisen Bank International прекратил попытки продать свое подразделение в РФ на фоне сближения между Вашингтоном и Москвой.