FT: Raiffeisen зупинив продаж російського бізнесу на тлі потепління між РФ і США

Raiffeisen Bank International (RBI) – найбільший західний банк, який досі веде бізнес у Росії, – припинив спроби продати свій підрозділ в РФ на тлі зближення між Вашингтоном і Москвою.

Про це виданню Financial Times стало відомо від джерел, знайомих зі ситуацією, пише "Європейська правда".

Після повномасштабного вторгнення РФ RBI опинився під тиском регуляторів та іноземних урядів, включаючи ЄС та США, з вимогою продати свій російський бізнес.

Складний процес продажу ще більше ускладнився у вересні після того, як російський суд заморозив акції російської дочірньої компанії RBI, а в січні наклав на банк штраф у розмірі 2 млрд євро за завдані збитки. Тоді RBI заявив, що судовий процес заморозив передачу будь-яких прав власності на акції його російського підрозділу.

Але в лютому RBI ухвалив рішення призупинити процес продажу, оскільки Москва і Вашингтон почали відновлювати політичну взаємодію, за словами двох людей, обізнаних з ходом переговорів.

Один зі співрозмовників сказав, що причиною призупинення переговорів про продаж стала глобальна невизначеність, а також мінливі відносини між США і Росією. "Це зроблено для того, щоб оцінити ситуацію і зрозуміти, чи може позиція США змінитися", – сказали співрозмовники видання.

Третя особа сказала, що зусилля щодо серйозного продажу наразі "припинилися", але внутрішня ситуація може знову змінитися.

У заяві RBI сказано, що процес продажу "триває", але додається, що судова справа зупинила виконання будь-якої угоди.

За словами RBI, зусилля зі згортання бізнесу в РФ все ще тривають відповідно до вимог Європейського центрального банку.

Пауза в процесі продажу настала на тлі того, що США, які попередили австрійський банк, що він ризикує втратити доступ до американської фінансової системи через свої зв'язки з Росією, виявили серйозну зацікавленість у відновленні економічного співробітництва з Москвою.

Стів Віткофф, спеціальний посланник президента Дональда Трампа, заявив, що США і Росія обговорюють "дуже привабливі комерційні можливості" після того, як він зустрівся з Путіним минулого тижня втретє за цей рік.

Минулого року Європейський центральний банк наказав RBI та іншим європейським банкам, які все ще працюють у Росії, прискорити зусилля зі згортання свого бізнесу там, якщо вони не зможуть його продати.

ЗМІ повідомляли, що зять Віктора Орбана цікавиться купівлею російської "дочки" Raiffeisen.