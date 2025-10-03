У Норвегії несподівано закрили справу щодо кібератаки проти дамби хакерами з РФ

У Норвегії закрили справи щодо кібератаки проти двох норвезьких компаній, зокрема щодо перехоплення контролю над управлінням дамбою на заході Норвегії – попри впевненість, що за цим стоять проросійські хакери.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Норвезькі органи закрили справи щодо двох випадків кібератаки, зокрема проти компанії на заході Норвегії, де у квітні 2025 року через перехоплення контролю над дамбою зловмисниками її шлюзи були відкриті 4 години і було втрачено великі обсяги води.

Згодом 21 травня злам даних стався з компанією на сході Норвегії.

Поліцейська служба безпеки (PST) дійшла висновку, що в обох випадках за кібератакою стоїть те саме об’єднання проросійських хакерів. На додачу, ті хвалилися своїми успіхами у Telegram та опублікували кадри з контрольною панеллю дамби.

"Зазначена група – це проросійські хакери, які можуть бути за подібними витоками даних в інших місцях у світі… PST бачить ознаки того, що особи з цієї групи, чи асоціації, до якої вона належить, мають зв’язки з державними суб’єктами Росії", – зазначив Пер Ніклас Хафсмо з PST, який був керівником розслідування.

Проте справи вирішили закривати через неможливість встановити конкретних підозрюваних.

"Розслідування не змогло встановити, які конкретні особи стоять за цим зламом даних. Тому кримінальні справи закривають через нестачу інформації про порушника", – прокоментував Хафсмо.

Очільниця PST раніше прямо заявила, що кібердиверсію на дамбі вважають справою рук проросійських хакерів.

Серію кібератак на офіційні сайти Фінляндії у вересні також пов’язують з Росією.

Цього тижня масштабної DDoS-атаки зазнали державні сайти Латвії.