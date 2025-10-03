В Норвегии неожиданно закрыли дело о кибератаках против дамбы хакерами из РФ

В Норвегии закрыли дела о кибератаках против двух норвежских компаний, в частности по перехвату контроля над управлением дамбой на западе Норвегии – несмотря на уверенность, что за этим стоят пророссийские хакеры.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Норвежские органы закрыли дела по двум случаям кибератаки, в частности против компании на западе Норвегии, где в апреле 2025 года из-за перехвата контроля над дамбой злоумышленниками ее шлюзы были открыты 4 часа и были потеряны большие объемы воды.

Впоследствии 21 мая взлом данных произошел с компанией на востоке Норвегии.

Полицейская служба безопасности (PST) пришла к выводу, что в обоих случаях за кибератакой стоит одно и то же объединение пророссийских хакеров. В дополнение, те хвастались своими успехами в Telegram и опубликовали кадры с контрольной панелью дамбы.

"Указанная группа – это пророссийские хакеры, которые могут стоять за подобными утечками данных в других местах в мире... PST видит признаки того, что лица из этой группы, или ассоциации, к которой она принадлежит, имеют связи с государственными субъектами России", – отметил Пер Никлас Хафсмо из PST, который был руководителем расследования.

Однако дела решили закрывать из-за невозможности установить конкретных подозреваемых.

"Расследование не смогло установить, какие конкретные лица стоят за этим взломом данных. Поэтому уголовные дела закрывают из-за недостатка информации о нарушителе", – прокомментировал Хафсмо.

Руководительница PST ранее прямо заявила, что кибердиверсию на дамбе считают делом рук пророссийских хакеров.

Серию кибератак на официальные сайты Финляндии в сентябре также связывают с Россией.

На этой неделе масштабной DDoS-атаке подверглись государственные сайты Латвии.