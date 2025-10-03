У Єврокомісії прокоментували появу дронів над Бельгією: "під ризиком весь ЄС"

Систематичне вторгнення дронів у повітряний простір держав Європейського Союзу, причому не лише держав східного флангу, свідчить про необхідність створення "стіни дронів", яка б захищала весь Євросоюз.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" в Брюсселі, заявив 3 жовтня, коментуючи появу невідомих дронів у Бельгії, речник Єврокомісії Тома Реньє.

Євросоюзу необхідна "стіна дронів", яка б захищала весь ЄС, переконані в Єврокомісії.

"Увесь Європейський Союз перебуває під загрозою", – підкреслив Реньє.

Він повідомив, що Єврокомісія знає, "що відбувається в державах-членах" і має з ними політичні контакти.

"Саме держави-члени мають проводити розслідування й визначати, звідки прибули ці дрони та які ризики вони можуть становити саме для цих держав-членів", – сказав речник ЄК.

Реньє констатував, що нове вторгнення дронів у повітряний простір ЄС "ще раз підкреслює те, про що говорили президентка (Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн – "ЄП") і єврокомісар Кубілюс у Данії: необхідна "стіна дронів", яка захищала б увесь Європейський Союз".

Він додав, що вказаний інцидент з дронами мав місце не лише у Бельгії, але й в Німеччині.

"Ви вже не говорите про прифронтові країни. Ви вже не говорите про країни східного флангу. Ви справді говорите про Європейський Союз у цілому", – наголосив Тома Реньє.

Як повідомляла "Європейська правда", Міноборони Бельгії розслідує інцидент з присутністю 15 безпілотників ввечері 2 жовтня над військовою базою Ельсенборн неподалік кордону з Німеччиною. Апарати, покружлявши над базою, нібито полетіли через німецький кордон.

Також увечері 3 жовтня через один чи декілька невідомих безпілотників зупинили роботу аеропорту Мюнхена. Через цю ситуацію постраждали близько 3000 пасажирів. Вранці рейси відновилися.

Минулого тижня, як відомо, загадкові безпілотники з’являлися біля стратегічних об’єктів у Данії, а також над німецьким Кілем.

У ЗМІ з’явилися припущення, що затримання Францією танкера, який відносять до "тіньового флоту" РФ, може бути пов’язане з цими інцидентами.