В Еврокомиссии прокомментировали появление дронов над Бельгией: "под риском весь ЕС"

Систематическое вторжение дронов в воздушное пространство государств Европейского Союза, причем не только государств восточного фланга, свидетельствует о необходимости создания "стены дронов", которая бы защищала весь Евросоюз.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" в Брюсселе, заявил 3 октября, комментируя появление неизвестных дронов в Бельгии, представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

Евросоюзу необходима "стена дронов", которая бы защищала весь ЕС, убеждены в Еврокомиссии.

"Весь Европейский Союз находится под угрозой", – подчеркнул Ренье.

Он сообщил, что Еврокомиссия знает, "что происходит в государствах-членах" и имеет с ними политические контакты.

"Именно государства-члены должны проводить расследование и определять, откуда прибыли эти дроны и какие риски они могут представлять именно для этих государств-членов", – сказал представитель ЕК.

Ренье констатировал, что новое вторжение дронов в воздушное пространство ЕС "еще раз подчеркивает то, о чем говорили президент (Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. – „ЕП") и еврокомиссар Кубилюс в Дании: необходима "стена дронов", которая защищала бы весь Европейский Союз".

Он добавил, что указанный инцидент с дронами имел место не только в Бельгии, но и в Германии.

"Вы уже не говорите о прифронтовых странах. Вы уже не говорите о странах восточного фланга. Вы действительно говорите о Европейском Союзе в целом", – подчеркнул Тома Ренье.

Как сообщала "Европейская правда", Минобороны Бельгии расследует инцидент с присутствием 15 беспилотников вечером 2 октября над военной базой Эльсенборн недалеко от границы с Германией. Аппараты, покружив над базой, якобы полетели через немецкую границу.

Также вечером 3 октября из-за одного или нескольких неизвестных беспилотников остановили работу аэропорта Мюнхена. Из-за этой ситуации пострадали около 3 тысяч пассажиров. Утром рейсы возобновились.

На прошлой неделе, как известно, загадочные беспилотники появлялись возле стратегических объектов в Дании, а также над немецким Килем.

В СМИ появились предположения, что задержание Францией танкера, который относят к "теневому флоту" РФ, может быть связано с этими инцидентами.