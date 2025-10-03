ЗМІ відзначили збіг між рухом затриманого у Франції танкера та інцидентами з дронами

Маршрут руху через Балтійське море танкера Boracay, який відносять до "тіньового флоту" РФ, підозріло збігається з датами появи невідомих безпілотників над стратегічними об’єктами у Данії та Німеччині.

Про це йдеться у публікації The Telegraph, пише "Європейська правда".

На підставі аналізу маршруту судна журналісти припускають, що воно може бути причетне до інцидентів з невідомими дронами над Данією та Німеччиною.

Boracay вийшов із російського Приморська 20 вересня. Згідно з даними MarineTraffic, 22 вересня танкер перебував за 50 морських миль від Копенгагена (понад 90 км). Це вечір першого інциденту з невідомими БпЛА над Данією, через які аеропорт столиці зупинився на кілька годин.

Після того танкер з півночі обходив Данію і рушив на південь уздовж її західних берегів упродовж 23-25 вересня. Вечір-ніч 24-25 вересня – дати наступного інциденту у данській Ютландії, коли БпЛА бачили над низкою стратегічних об’єктів у регіоні.

25 вересня підозрілі безпілотники помітили в німецькому Кілі, де вони потенційно могли шпигувати за місцевою електростанцією, військовою верф'ю і важливим каналом для руху суден. Boracay у цей час перебував у Північному морі неподалік берегів Німеччини (зауважимо, Кіль – з іншого краю суходолу, на балтійському узбережжі; з прибережної зони Північного моря туди по прямій – понад 100 км).

Повідомляли, що у Німеччині перевіряють зв’язок між цими подіями та судном "тіньового флоту" (вочевидь не Boracay), яке на той час стояло неподалік Кіля.

Далі судно рушило через Ла-Манш у французькі води, де його, як відомо, зупинили й затримали двох членів екіпажу. Капітан у лютому 2026 року постане перед судом.

Це не перше припущення у ЗМІ щодо можливого зв’язку між розслідуванням проти танкера та інцидентами з невідомими безпілотниками.

Президент Емманюель Макрон сказав, що Boracay підозрюють у "серйозних правопорушеннях", але відмовився коментувати його причетність до запуску дронів.