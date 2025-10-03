Аеропорт Мюнхена відновив роботу після зупинки через підозрілі дрони

Аеропорт Мюнхена, один з найбільших у Німеччині та Європі, відновив роботу після нічної паузи через появу невідомих безпілотників.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У Федеральній поліції оголосили, що польоти з аеропорту Мюнхена відновилися з раннього ранку.

Дані ресурсу Flightradar24 також підтверджують виліт рейсів.

У керуючій компанії аеропорту повідомили, що через вимушену паузу постраждали близько 3000 пасажирів.

Як повідомляли, пізно ввечері 2 жовтня аеропорт Мюнхена призупинив роботу через присутність невідомого безпілотника чи безпілотників.

Кілька людей повідомили про дрон поблизу аеропорту, повідомила федеральна поліція вночі. Пізніше дрон також бачили над територією аеропорту. Незрозуміло, чи йшлося про один дрон, чи про декілька.

Співробітники земельної та федеральної поліції обстежили територію та шукали літальні об'єкти та підозрілих осіб, але безрезультатно.

Нещодавно підозрілі дрони помітили над північною землею Шлезвіг-Гольштайн.

Минулого тижня невідомі безпілотники з’явились біля кількох аеропортів та військових об’єктів Данії.