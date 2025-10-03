СМИ: дроны, нарушившие работу аэропорта Мюнхена, перед тем были над базой Бундесвера

Беспилотники, которые вечером в четверг зафиксировали в Мюнхене и которые привели к приостановке работы аэропорта, перед тем заметили над авиабазой города Эрдинг.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно таблоиду Bild.

По информации Bild, первые дроны заметили над авиабазой в Эрдинге в 19:30, а уже через час их фиксировали в Мюнхене.

"Первые наблюдения были сделаны несколькими свидетелями в Эрдинге под Мюнхеном, а затем в самом аэропорту, на расстоянии восемь километров от него по прямой", – говорится в публикации.

Собеседники Bild указывают, что этот случай напоминает предыдущие инциденты с неизвестными беспилотниками в Германии – в частности, в Шлезвиг-Гольштейне, где те могли шпионить за критической инфраструктурой.

Поздно вечером 2 октября аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за присутствия неизвестного беспилотника или беспилотников.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер требует, чтобы немецкая полиция сбивала неизвестные дроны, и сообщил, что его федеральная земля уже готовит соответствующий закон.