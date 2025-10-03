Трамп выставил ХАМАС дедлайн для принятия его мирного плана

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы террористическая группировка ХАМАС до конца недели согласилась на его мирный план для сектора Газа, иначе их ждет "ад".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Truth Social.

В своем посте Трамп сказал, что бойцы ХАМАС понесли значительные потери в боях с Израилем, а большинство тех, кто остался, окружены и могут быть уничтожены.

"Однако, к счастью для ХАМАС, им дадут последний шанс! Великие, могущественные и очень богатые страны Ближнего Востока и прилегающих к нему регионов, вместе с Соединенными Штатами Америки, договорились, при участии Израиля, о МИРЕ на Ближнем Востоке после 3000 лет", – добавил он, имея в виду свой мирный план.

Президент США призвал ХАМАС освободить всех заложников, захваченных во время нападения на Израиль в октябре 2023 года.

"Соглашение с ХАМАС должно быть достигнуто до воскресенья вечером в шесть (6) часов по Вашингтону. Все страны подписали соглашение! Если это соглашение, которое является последним шансом, не будет заключено, на ХАМАС обрушится невиданный доселе ад", – сказал Трамп.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа 29 сентября обнародовала большой план по прекращению боевых действий в секторе Газа и будущего этой территории.

Трамп заявил, что Израиль и ряд стран Ближнего Востока поддержали предложенный им план.

Лидеры ЕС одобрительно отреагировали на предложенный администрацией президента США Дональда Трампа план по прекращению войны в Газе.