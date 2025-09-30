В ЄС привітали план Трампа щодо Гази

Лідери ЄС схвально відреагували на запропонований адміністрацією президента США Дональда Трампа план щодо припинення війни в Газі.

Про це у своїх соцмережах написали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава Європейської ради Антоніу Кошта, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, президентка ЄК, коментуючи план Трампа, закликала "всі сторони скористатися цією можливістю" і припинити війну.

За її словами, ЄС також готовий зробити свій внесок у мирне врегулювання на Близькому Сході.

"Бойові дії повинні завершитися наданням негайної гуманітарної допомоги населенню Гази та негайним звільненням усіх заручників", – підкреслила фон дер Ляєн.

Крім того, вона наголосила, що рішення на основі двох держав "залишається єдиним життєздатним шляхом до справедливого і тривалого миру на Близькому Сході".

Своєю чергою Кошта наголосив на необхідності негайно припинити війну в Газі через складну ситуацію для мирного населення.

"Ізраїльський і палестинський народи заслуговують на те, щоб жити пліч-о-пліч, в мирі та безпеці, без насильства і тероризму. Рішення про дві держави залишається єдиним життєздатним шляхом до справедливого і тривалого миру на Близькому Сході", – додав він.

Як відомо, адміністрація президента США Дональда Трампа 29 вересня оприлюднила великий план щодо негайного припинення вогню в Газі і з подальшими планами щодо цієї території.

Трамп заявив, що Ізраїль та низка країн Близького Сходу підтримали запропонований ним план.