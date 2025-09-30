Трамп заявив, що прем’єр Ізраїлю погодився на його план щодо Гази

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявили, що погодили план з 20 пунктів, покликаний покласти край війні в Газі, який у понеділок був представлений Білим домом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Під час спільної з Нетаньягу пресконференції в понеділок Трамп заявив, що план має підтримку інших лідерів Близького Сходу і країн з мусульманською більшістю.

Трамп попередив, що "якщо ХАМАС відкине угоду", то Нетаньягу "матиме нашу повну підтримку" для знищення бойовиків.

"Ми ще не закінчили. Ми повинні знищити ХАМАС, але я думаю, що вони (Ізраїль. – Ред.) зможуть це зробити. Тому зараз настав час для ХАМАС прийняти умови плану, який ми сьогодні висунули", – сказав він.

Нетаньягу своєю чергою підтвердив, що підтримує план Трампа щодо припинення війни, заявивши, що він "досягає наших військових цілей".

"Ізраїль збереже відповідальність за безпеку, включаючи периметр безпеки в осяжному майбутньому", – додав він.

Трамп назвав свій план закладанням основи для можливого ширшого миру на Близькому Сході, підкресливши свої зусилля, спрямовані на те, щоб переконати більше арабських країн Перської затоки нормалізувати відносини з Ізраїлем.

Президент також заявив, що арабські і мусульманські партнери "повністю готові зробити крок вперед".

"Це лише частина ширшої картини, а саме миру на Близькому Сході, і давайте назвемо це вічним миром на Близькому Сході", – додав він.

За словами Трампа, рівень підтримки, який його план отримав від країн Близького Сходу, "перевершив усі очікування".

Водночас, як зазначає агентство, перспективи миру в Газі залишаються неясними без прямої участі ХАМАС.

Як відомо, адміністрація президента США Дональда Трампа 29 вересня оприлюднила великий план щодо негайного припинення вогню в Газі і з подальшими планами щодо цієї території.

Останнім часом низка держав, у тому числі Франція, оголосили про визнання Палестинської держави.

Цьому передувало поступове поглиблення критики з боку багатьох західних столиць на адресу Ізраїлю через загострення гуманітарної катастрофи у секторі Гази.

Париж вважає, що визнання Палестини означає кінець ХАМАС і безпеку для Ізраїлю.