Трамп заявив, що прем’єр Ізраїлю погодився на його план щодо Гази
Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявили, що погодили план з 20 пунктів, покликаний покласти край війні в Газі, який у понеділок був представлений Білим домом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.
Під час спільної з Нетаньягу пресконференції в понеділок Трамп заявив, що план має підтримку інших лідерів Близького Сходу і країн з мусульманською більшістю.
Трамп попередив, що "якщо ХАМАС відкине угоду", то Нетаньягу "матиме нашу повну підтримку" для знищення бойовиків.
"Ми ще не закінчили. Ми повинні знищити ХАМАС, але я думаю, що вони (Ізраїль. – Ред.) зможуть це зробити. Тому зараз настав час для ХАМАС прийняти умови плану, який ми сьогодні висунули", – сказав він.
Нетаньягу своєю чергою підтвердив, що підтримує план Трампа щодо припинення війни, заявивши, що він "досягає наших військових цілей".
"Ізраїль збереже відповідальність за безпеку, включаючи периметр безпеки в осяжному майбутньому", – додав він.
Трамп назвав свій план закладанням основи для можливого ширшого миру на Близькому Сході, підкресливши свої зусилля, спрямовані на те, щоб переконати більше арабських країн Перської затоки нормалізувати відносини з Ізраїлем.
Президент також заявив, що арабські і мусульманські партнери "повністю готові зробити крок вперед".
"Це лише частина ширшої картини, а саме миру на Близькому Сході, і давайте назвемо це вічним миром на Близькому Сході", – додав він.
За словами Трампа, рівень підтримки, який його план отримав від країн Близького Сходу, "перевершив усі очікування".
Водночас, як зазначає агентство, перспективи миру в Газі залишаються неясними без прямої участі ХАМАС.
Як відомо, адміністрація президента США Дональда Трампа 29 вересня оприлюднила великий план щодо негайного припинення вогню в Газі і з подальшими планами щодо цієї території.
Останнім часом низка держав, у тому числі Франція, оголосили про визнання Палестинської держави.
Цьому передувало поступове поглиблення критики з боку багатьох західних столиць на адресу Ізраїлю через загострення гуманітарної катастрофи у секторі Гази.
Париж вважає, що визнання Палестини означає кінець ХАМАС і безпеку для Ізраїлю.