Турецький оборонний експорт досягне рекордного рівня у 2025 році

Турецький експорт оборонного та аерокосмічного обладнання зріс на 39% за перші дев'ять місяців 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомила газета Daily Sabah з посиланням на попередні дані Асамблеї турецьких експортерів (TIM), передає "Європейська правда".

На кінець вересня експорт вже перевищив 6 мільярдів доларів США, завдяки чому сектор може досягти 8,4 мільярда доларів США до грудня – нового історичного максимуму, який перевищить рекорд у 7,2 мільярда доларів США, встановлений у 2024 році, йдеться у повідомленні.

У ньому відзначається стрімке розширення галузі в останні роки. У 2020 році оборонний експорт становив лише $2,3 млрд; сьогодні ця цифра майже потроїлася.

Понад 3500 компаній зараз працюють в оборонному секторі Туреччини, що підкреслює його зростаючу роль в економіці країни і міжнародній торгівлі.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у серпні офіційно представив інтегровану систему ППО країни під назвою "Сталевий купол", що він схарактеризував як переломний момент для країни та її оборонної промисловості.

Туреччина раніше намагалася посилити свою ППО, придбавши у 2019 році зенітно-ракетні комплекси С-400 у Росії. Цей крок, однак, призвів до виключення країни з американської програми винищувачів-невидимок F-35, що стало ударом по оборонних амбіціях Анкари.

Війни в сусідніх Сирії та Україні, а також нещодавні атаки Ізраїлю на Іран лише посилили потребу Туреччини в розбудові більш ефективних систем ППО.