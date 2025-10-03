Турецкий оборонный экспорт достигнет рекордного уровня в 2025 году

Турецкий экспорт оборонного и аэрокосмического оборудования вырос на 39% за первые девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на предварительные данные Ассамблеи турецких экспортеров (TIM), передает "Европейская правда".

На конец сентября экспорт уже превысил 6 миллиардов долларов США, благодаря чему сектор может достичь 8,4 миллиарда долларов США до декабря – нового исторического максимума, который превысит рекорд в 7,2 миллиарда долларов США, установленный в 2024 году, говорится в сообщении.

В нем отмечается стремительное расширение отрасли в последние годы. В 2020 году оборонный экспорт составлял всего $2,3 млрд; сегодня эта цифра почти утроилась.

Более 3500 компаний сейчас работают в оборонном секторе Турции, что подчеркивает его растущую роль в экономике страны и международной торговле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в августе официально представил интегрированную систему ПВО страны под названием "Стальной купол", что он охарактеризовал как переломный момент для страны и ее оборонной промышленности.

Турция ранее пыталась усилить свою ПВО, приобретя в 2019 году зенитно-ракетные комплексы С-400 у России. Этот шаг, однако, привел к исключению страны из американской программы истребителей-невидимок F-35, что стало ударом по оборонным амбициям Анкары.

Войны в соседних Сирии и Украине, а также недавние атаки Израиля на Иран лишь усилили потребность Турции в развитии более эффективных систем ПВО.